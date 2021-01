Quanto tempo ci vuole per avere la Carta D'identità Elettronica?

Continuiamo a parlare della Carta d'Identità Elettronica, il documento di riconoscimento ufficiale della Repubblica Italiana che può essere richiesta anche tramite un appuntamento al Comune da fissare prima di recarsi di persona. Contrariamente a quanto avveniva con la Carta d'Identità classica, però, la CIE ha tempi più lunghi.

La Carta d'Identità Elettronica viene infatti spedita attraverso raccomandata con "consegna in mani proprie" al cittadino, direttamente presso la sua abitazione. Le consegna avviene entro massimo sei giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, e richiede la firma dell'intestatario o di una persona indicata al momento della richiesta.

In alternativa, sarà consegna direttamente all'Ufficio Anagrafe del proprio Comune, dove dovrà essere ritirata.

Per quanto riguarda la procedura, il rilascio richiede quindici minuti in media: il tempo necessario per compilare i moduli ed effettuare la scansione delle impronte digitali.

Il costo è di 22 Euro, che possono essere pagati in contanti o, presso gli sportelli abilitati, tramite POS. Tale importo include 16,79 Euro di spese per il Ministero dell'Economia e Finanze, le spese di spedizione ed i diritti del Comune.

Contestualmente alla consegna della Carta d'Identità Elettronica, a casa arriverà anche la seconda parte del PIN, mentre la prima sarà presente direttamente sulla ricevuta stampata presso il proprio Comune al momento della richiesta.