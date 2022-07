Si vuole chiamare questo ragno 'Pringles' a causa della somiglianza col logo

Questo ragno ha una somiglianza molto particolare con il famosissimo marchio di patatine Pringles e la società ha chiesto a chi di dovere di cambiare il nome dell'aracnide. Si tratta di una creatura poco conosciuta chiamata "ragno di Kidney Garden". Tuttavia l'azienda di proprietà di Kellogg Company vuole chiamarla "Pringles Spider".

Il motivo sembra essere ovvio: il produttore di snack sostiene ciò a causa di una strana somiglianza con il logo delle sue patatine. "Nel 1968 è stata presentata al mondo l'iconica lattina e logo Pringles, ma non sapevamo che c'era una creatura tra noi che stava inconsapevolmente diffondendo il marchio", ha affermato Mauricio Jenkins, responsabile del marketing.

La società dietro il marchio ha quindi presentato una petizione alla International Society for Arachnology e ad altre nove organizzazioni simili per il cambio di nome. Nel frattempo il ragno si chiama così dal 1886 ed è originario del sud-est asiatico e può essere trovato in Thailandia, Singapore e Vietnam.

Dubitiamo che le organizzazioni sollecitate cambieranno il titolo della creatura in favore alla proposta dell'azienda, ma nel frattempo è anche spuntata una petizione online che nel momento in cui scriviamo ha raggiunto più di 5.000 firme. Addirittura se il ragno sarà "ufficialmente riconosciuto dalla comunità di aracnidi", Pringles ha detto che regalerà 1.500 lattine gratuite di patatine ai primi 1.500 firmatari.

Insomma, sicuramente una mossa di marketing fuori dal comune, ma sapete perché le iconiche patatine hanno una forma così particolare?