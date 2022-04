Si vuole circondare Venere con un guscio gigante per rendere il pianeta abitabile

Un ricercatore della NASA ha proposto un'idea davvero assurda che deve ancora subire revisione tra pari. Nel suo documento lo scienziato spiega come rendere Venere abitabile in un modo abbastanza particolare: avvolgere il corpo celeste in un "guscio" per permettere ai coloni di creare un mondo sopra la copertura.

L'iniziativa è stata considerata pazza già dal suo creatore, che ha stimato all'incirca 200 anni di lavoro per portare a termine l'impresa. "L'interesse risiede principalmente nello spirito di esplorazione", ha dichiarato a The Beast Alex Howe, l'astrofisico della NASA al Goddard Space Flight Center che ha proposto l'idea.

Venere non è stata scelta a caso. Il pianeta, infatti, ha un'atmosfera abbastanza spessa e capace di fornire una solida protezione dai raggi cosmici e dalle radiazioni UV rispetto a Marte e, inoltre, ha un tempo di viaggio più breve dalla Terra. Attuare questo piano sarebbe estremamente difficile già concettualmente, ma la spiegazione per farlo non è mancata.

In primo luogo, dovrebbero essere utilizzate delle sonde robotiche capaci di risucchiare l'atmosfera tossica di Venere, immagazzinando ossigeno che sarà utilizzato successivamente dai coloni. Contemporaneamente dovrebbe essere utilizzato il carbonio per costruire delle tessere - ciascuna delle dimensioni di un isolato - per ricoprire la zona intorno al pianeta a un'altitudine di circa 50 chilometri.

Nonostante l'idea quasi fantascientifica, Janusz Petkowski, astrobiologo del MIT, ha dichiarato che il progetto è "possibile". Insomma, una specie di sfera di Dyson intorno a Venere che molto probabilmente non vedremo mai.