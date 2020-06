Si vuole costruire un acceleratore di particelle di 99 chilometri dal costo di 21 miliardi

Il CERN ha approvato un piano per costruire un acceleratore di particelle di 99 chilometri nel tentativo di espandere la nostra conoscenza sulla fisica. I costi previsti di costruzione sono di ben 21 miliardi di euro. Una volta realizzata, questa nuova macchina aiuterà i fisici a comprendere, tra le tante cose, le proprietà del bosone di Higgs.

Attualmente gli esperti devono progettare il nuovo acceleratore e determinare se il progetto è realmente fattibile. Il Consiglio del CERN descrive in dettaglio un piano che alla fine avrà luogo in due fasi, la prima delle quali sarà più immediata e coinvolgerà un acceleratore elettrone-positrone.

Decenni più tardi, quest'ultimo sarà sostituito con un acceleratore capace di generare 100 teraelettronvolt, un grandissimo aumento delle capacità, poiché il Large Hadron Collider di 27 chilometri di Ginevra ha una energia di circa 14 teraelettronvolt.

Tuttavia, la tecnologia necessaria per realizzare un progetto del genere non è stata nemmeno sviluppata in questo momento. La costruzione del tunnel e della relativa macchina è prevista per l'inizio del 2038. Ciò, ovviamente, richiederà finanziamenti sostanziali che non sono ancora stati avviati e si dovrebbe chiedere la collaborazione di paesi come gli Stati Uniti e il Giappone.

Insomma, per adesso rimane ancora un sogno, ma in futuro una macchina del genere potrebbe essere realizzata davvero, così da portare la conoscenza umana a un livello superiore.