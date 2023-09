Si vuole costruire un 'Ipertelescopio' sulla Luna e sarà rivoluzionario

Un telescopio così potente da poter scrutare gli angoli più remoti dell'universo, e ora immaginate che questo strumento rivoluzionario non sia sulla Terra, ma sulla Luna. Sì, avete capito bene, un nuovo studio pubblicato su arXiv sta facendo impazzire la comunità scientifica con l'idea di un "ipertelescopio" posizionato sulla superficie lunare.

Ma perché la Luna? Beh, la risposta è semplice: l'assenza di atmosfera e inquinamento luminoso renderebbe le osservazioni astronomiche molto più nitide e dettagliate. Già in passato, la NASA ha finanziato un progetto per il Lunar Crater Radio Telescope, e durante le missioni Apollo, sono stati piazzati retroreflettori sulla Luna per misurazioni millimetriche della distanza lunare.

L'ipertelescopio va oltre, proponendo un design che sfrutta il terreno lunare per massimizzare la lunghezza focale e la potenza del telescopio. L'idea è di utilizzare un array di specchi disposti lungo il terreno di un cratere lunare, con un cluster di rilevatori sospesi da un cavo, un po' come l'osservatorio di Arecibo.

Questo permetterebbe di costruire un telescopio potente ma relativamente semplice, superando le sfide tecniche che renderebbero difficoltosa una costruzione simile sulla Terra. Certo, ci sono ancora ostacoli da superare, come l'accumulo di polvere sugli specchi e l'attività sismica lunare, ma una cosa è certa: il ritorno dell'uomo sulla Luna è solo questione di tempo, e quando ciò accadrà, porteremo con noi la nostra sete insaziabile di conoscenza, sotto forma di telescopi rivoluzionari.