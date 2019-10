Si vuole creare una mappa 3D della Terra prima che il cambiamento globale rovini tutto

Abbiamo a nostra disposizione una mappa 3D del nostro satellite, perché non farla anche per la nostra bella Terra? L'idea è stata presa seriamente in considerazione da un gruppo di scienziati. Il motivo sembra essere più serio (e triste) di quello che sembra: preservare i luoghi a rischio.

Il nostro pianeta sta cambiando giorno dopo giorno, non di certo in meglio. Più foreste bruciano, più ghiacciai si sciolgono e le prove delle antiche culture del mondo scompaiono con loro (come i resti delle antiche città vichinghe).

Per preservare proprio queste prove, due ricercatori hanno proposto un modo per congelare il ricordo attuale della nostra Gaia: utilizzando i laser per creare una mappa 3D ad alta risoluzione di tutto il mondo. Il progetto si chiama The Earth Archive, ed è guidato dall'archeologo Chris Fisher e dal geografo Steve Leisz, entrambi della Colorado State University.

"La crisi climatica minaccia di distruggere il nostro patrimonio culturale ed ecologico nel giro di decenni", ha dichiarato Fisher all'inizio di quest'anno in un discorso su TEDx. La tecnica che vogliono utilizzare non è nuova, ed ha aiutato anche dei ricercatori a scoprire rovine perdute in varie zone della Terra.

Gli sforzi si focalizzeranno, ovviamente, sulla scansione dell'intera area terrestre, che comprende circa il 29% della superficie del pianeta. L'intenzione è iniziare dalle regioni più minacciate, come la foresta pluviale amazzonica e le regioni costiere che rischiano di essere spazzate via dall'innalzamento del livello del mare.

Non è una cosa semplice: l'intero progetto richiederà decenni e saranno necessari molti finanziamenti; 10 milioni solo per scansionare la maggior parte dell'Amazzonia entro i prossimi tre anni. Che sia un progetto destinato a fallire prima ancora di incominciare? Solo il tempo potrà dircelo. Secondo Fisher, comunque, il compimento dell'idea sarà "il dono finale per le generazioni future".