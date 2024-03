Quanto tempo ci vuole a digerire il cibo? La risposta vi stupirà

Quando mangiamo siamo rapiti dal momento, dalla fame, dai profumi. La famosa “acquolina in bocca” ci fa dimenticare qualsiasi cosa, anche il complesso (e lungo) percorso che il cibo dovrà affrontare una volta da noi ingerito. Scopriamo quindi insieme come mai ogni persona è diversa anche quando si tratta di digestione.

Innanzitutto dobbiamo sottolineare quanto la risposta ad un tale quesito sia di enorme complessità, più di quanto si possa pensare. Il tempo necessario per digerire gli alimenti varia, infatti, a seconda di diversi fattori, come il tipo di cibo consumato, il metabolismo individuale e lo stato di salute generale. In generale, la digestione può durare da poche ore fino anche a diversi giorni.

Secondo uno studio pubblicato sul Journal of Clinical Medicine nel 2023, possono essere necessarie dalle 0,4 alle 15,3 ore per uno svuotamento completo dello stomaco e dalle 3,3 alle 7 ore affinché tutto il contenuto passi attraverso l’intero intestino tenue. Le parti rimanenti ed indigeribili del cibo entrano infine nell'intestino crasso, dove possono rimanere dalle 16 alle 29 ore.

Gli esperti sono riusciti ad ottenere queste tempistiche conducendo studi approfonditi atti a valutare il "tempo di transito intestinale", ovvero quanto tempo impiega una sostanza per spostarsi attraverso l'intero tratto digestivo, grazie all'utilizzo di innovative capsule ingeribili capaci di essere monitorate durante tutto il loro viaggio.

La dottoressa Nina Nandy, gastroenterologa dell'American Gastroenterological Association, ha inoltre spiegato come abbia un ruolo fondamentale il tipo di alimentazione: "Le fibre aggiungono volume alla dieta, rallentando il movimento del cibo attraverso il tratto digestivo. Gli alimenti pesantemente trasformati, invece, tendono ad essere digeriti più rapidamente poiché mancano proprio di questo nutriente".

D'altronde, è ormai assodato come gli alimenti ricchi di fibre alimentari, proteine, carboidrati complessi e grassi tendano a richiedere più tempo per essere digeriti rispetto agli alimenti a basso contenuto di questi nutrienti.

Assolutamente da non sottovalutare, anche i fattori legati allo stile di vita influenzano il tempo di transito intestinale. Masticare bene e rimanere idratati durante i pasti può aiutare ad accelerare il processo digestivo aumentando non solo la superficie del cibo per gli enzimi digestivi ma aiutando anche ad ammorbidire le stesse particelle alimentari.

Infine, l'esercizio fisico aiuta ad aumentare la motilità intestinale e promuove la peristalsi, che è la contrazione ritmica dei muscoli digestivi, ecco perché bisognerebbe sempre evitare lunghi periodi di inattività e sedentarietà.

