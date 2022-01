Quanto tempo ci vuole per avere il duplicato della Tessera Sanitaria?

Su queste pagine abbiamo a più riprese spiegato come richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria, ma la domanda che si fanno molti è: dopo quanto tempo mi arriva a casa? Ebbene, possiamo fare qualche calcolo.

Partiamo col dire che, in attesa di riceverla a casa, potete visualizzare la Tessera Sanitaria online come spiegato nella nostra guida pubblicata su queste pagine qualche mese fa.

Una volta effettuata la richiesta della Tessera Sanitaria, sia online che presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate più vicino, l'Istituto Poligrafico provvederà a stamparla e nel giro di qualche giorno verrà inviata direttamente presso il proprio indirizzo di residenza, che è memorizzato nella banca dati centrali.

L'arrivo a casa solitamente avviene entro 10 giorni lavorativi (sabato e domenica esclusi), ma attenzione: a differenza di quanto succede per la Carta d'Identità Elettronica, in questo caso la consegna non è garantita con una raccomandata da firmare. Il Postino infatti provvederà ad imbucare la Tessera Sanitaria nella vostra cassetta delle lettere, e non richiederà alcuna firma.

Se quindi vedete che entro 10 giorni ancora non vi è traccia, potete procedere con la segnalazione agli uffici preposti per trovare un'altra soluzione. Solo dopo potrete attivare la Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi, come abbiamo avuto modo di raccontare.