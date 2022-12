Il Governo vuole eliminare lo SPID: 'promuovere la Carta d'Identità'

Il Governo pensa all’eliminazione dello SPID, il sistema d’identità digitale utilizzato da oltre 30 milioni di italiani e con cui abbiamo avuto modo di prendere familiarità durante la pandemia con il cashback e gli altri servizi della PA.

L’indicazione è arrivato da Alessio Butti, il sottosegretario di Stato con delega all’Innovazione Tecnologica, il quale ha affermato che l’Esecutivo intende spegnere gradualmente lo SPID “che raccoglie una serie di identità digitali e facilitare l’azione delle nostre imprese e dei cittadini con la Pubblica amministrazione”.

L’idea lanciata nel corso dell’evento per i dieci anni di Fratelli D’Italia prevede l’utilizzo della Carta d’Identità Elettronica come unica identità digitale, in quanto maggiormente diffusa a livello nazionale rispetto allo SPID che ad esempio è poco usato dagli anziani e coloro che hanno difficoltà ad ottenere l’accesso ai servizi.

Come spiegato da Il Fatto Quotidiano, già prima del lockdown Butti si era espresso contro lo SPID, ed in un intervento in Parlamento osservò come il sistema sia gestito in concessione dai privati, a differenza della CIE che viene emessa dal Ministero dell’Interno e dai Comuni.

Nel frattempo, in attesa di scoprire quali saranno le sorti, vi rimandiamo alla nostra guida che spiega quali sono i migliori sistemi per ottenere lo SPID online.