Si vuole inviare un altro messaggio agli alieni: 'se c'è vita, si trova sicuramente lì'

La vita nell'Universo è un argomento che affascina da sempre l'essere umano. Se ne parla da più di un secolo e, forse, anche da millenni. Fino ad oggi non abbiamo trovato nulla, proprio niente, nonostante abbiamo anche provato a mandare messaggi nello spazio profondo nella speranza di individuare qualcosa. Oggi, però, c'è chi ci vuole riprovare.

"Vogliamo inviare un messaggio in una bottiglia nell'oceano cosmico, per dire: 'Ehi, siamo qui'", ha dichiarato a LiveScience Jonathan Jiang, astrofisico del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA in California, "anche se non saremo qui alcuni anni dopo". La tecnologia necessaria per inviare il messaggio non è ancora pronta e ci vorranno, inoltre, migliaia di anni prima che raggiunga la sua destinazione finale.

I ricercatori hanno programmato la creazione del nuovo messaggio per il 50° anniversario del messaggio di Arecibo, il primo tentativo ad alta potenza di contattare gli alieni. Nel messaggio, di cui vi abbiamo già parlato precedentemente, c'è una vera e propria mappa della posizione della Terra nella Via Lattea, utilizzando gli ammassi globulari della nostra galassia come coordinate per raggiungerci.

Dove sarà inviato il messaggio? L'idea è quella di trasmettere il codice verso un ammasso di stelle a circa 13.000 anni luce dal centro della Via Lattea (ciò vuol dire che arriverà a destinazione in 13.000 anni). Questa regione, affermano gli esperti, contiene un certo numero di pianeti nelle zone abitabili delle loro stelle. "Se ci sono alieni, è molto probabile che siano lì", afferma Jiang.

Nonostante molti grandi scienziati siano contrari a questa iniziativa, molti hanno intenzione di inviare lo stesso questo messaggio.