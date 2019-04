Qualcuno vuole lanciare nello Spazio un gatto morto che si chiamava Pikachu

Pikachu era un gatto domestico appartenente ad un uomo che si chiama Steve Munt. È morto lo scorso gennaio a causa di alcune complicazioni da diabete. Il gatto era così importante per il suo padrone, che le sue ceneri saranno spedite nello Spazio in segno di tributo.

La cosa bizzarra è che —così apprendiamo da Futurism— non si tratterebbe di un gesto isolato di un uomo particolarmente legato al suo defunto animale domestico. Il lancio delle ceneri dell'animale sarà infatti curato da un'azienda specializzato proprio in questo: la Celestis Pets, che a sua volta è una diramazione della Celestis, che svolge lo stesso servizio per gli umani.

Il servizio è particolarmente costoso, ovviamente, così il padrone di Pikachu ha organizzato una campagna su GoFundMe per cercare di raccogliere i 5.000$ richiesti dalla Celestis. Anche se in realtà, ha spiegato Munt a Space.com, il biglietto è già stato acquistato — il che ci porta a chiederci che senso avesse il crowdfunding, visto che l'uomo si poteva permettere da solo il tutto.

Primo gatto, ma non primo animale: la Celestis ha già mandato in orbita le ceneri di due cani. "Volevo che Pikachu fosse il primo (gatto)", ha spiegato l'uomo. "Voglio continuare la sua natura di esploratore, mostrando al mondo che un gatto è tanto meritevole di un tributo speciale quanto un cane".



Se volete contribuire alla realizzazione di questo importante traguardo, e dare anche voi il vostro tributo a Pikachu Il gatto, potete farlo con una donazione qui.