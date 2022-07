Quanto tempo ci vuole per fare il legno pietrificato?

Nell'Arizona nord-orientale è possibile trovare il Petrified Forest National Park, una foresta nota per una sua peculiarità: i suoi vasti giacimenti di legno pietrificato. Cos'è il legno pietrificato? Quanto tempo ci vuole per formarsi? Continuate la lettura per avere tutte le risposte in merito su questo particolare materiale.

Affinché il legno si pietrifichi, deve essere seppellito rapidamente sotto fango, limo o cenere vulcanica prima che possa instaurarsi qualsiasi decomposizione. Deve essere sepolto all'interno del sedimento per un lungo periodo di tempo - qualche milione di anni - dove non dovrà interagire con ossigeno o altri organismi per la decomposizione. In questo caso, quindi, il materiale si fossilizzerà.

Durante questo processo, noto come mineralizzazione, le acque sotterranee ricche di minerali fluiscono attraverso il sedimento e l'albero morto, i cui resti legnosi vengono sostituiti nel tempo dai minerali dell'acqua. Nel caso del legno pietrificato, questi minerali tendono ad essere silice, calcite, pirite o un altro materiale inorganico. "Il legno pietrificato è essenzialmente legno mineralizzato", ha affermato a LiveScience.com in una e-mail David Sunderlin, professore di geologia specializzato in paleontologia e paleoecologia al Lafayette College in Pennsylvania.

Nonostante sia chiamato legno, quindi, in realtà non lo è affatto; piuttosto, i minerali hanno preso il posto del legname e hanno assunto il suo aspetto. Quanto tempo impiega il legno a pietrificarsi? "Gran parte del legno pietrificato che vediamo nella documentazione delle rocce, tuttavia, si è formata su scale temporali più lunghe da migliaia a milioni di anni", ha dichiarato infine Sunderlin.