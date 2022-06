Quanto ci vuole per raggiungere Betelgeuse? La splendida stella di Orione

Betelgeuse (o Alfa Orionis) oltre ad essere la seconda stella più brillante della costellazione di Orione, è anche una delle più luminose del nostro cielo notturno. Non stupisce quindi l'interesse che astronomi e scienziati hanno sempre riposto nella sua osservazione. Ma quanto dista da noi questa splendida supergigante rossa? Scopriamolo.

Innanzitutto dobbiamo ricordare qualche dato scientifico per poter ipotizzare un eventuale "viaggio" verso Betelgeuse. Come già anticipato, si trova nella costellazione di Orione, nella nostra Via Lattea quindi, a 642,5 anni luce dal nostro sistema solare.

È classificata come una stella supergigante rossa ed è 950 volte più grande del nostro sole, con un diametro 1.000 volte più grande ed una luminosità 100.000 volte maggiore, il che la rende una delle stelle più grandi conosciute.

Betelgeuse è una stella colossale, vicina alle fasi finali del suo ciclo di vita, destinata quindi a diventare una supernova... a meno che non sia già successo. Non si sa con esattezza quando ciò avverrà; le opinioni sono infatti molto differenti.

Poiché la sua immagine (luce) impiega oltre 600 anni per giungere sino a noi (un vero sguardo nel passato), alcuni ritengono anche che sia già esplosa nel 14° secolo.

Senza però scomodare la fantascienza con viaggi alla velocità della luce o addirittura superluminali, quanto ci vorrebbe per percorre la distanza che ci separa da Betelgeuse?

Prendendo come esempio un veicolo spaziale molto noto, e per molti decenni anche il più veloce, il Voyager 1, alla velocità di 17 km/s impiegheremmo circa 8 milioni di anni per percorrere la distanza che ci separa dalla stella, ma sarebbe comunque inutile poiché, allo stesso tempo, Betelgeuse si sta allontanando dalla Terra a 21 km/s.

Con le tecnologie più moderne, potremmo anche provare ad immaginare un viaggio utilizzando il Solar Parker Probe della NASA, il veicolo più rapido mai creato dall'uomo, che può raggiungere un picco di velocità di 690000 km/h (191 km/s), ma sarebbe comunque inutile data la "breve" vita che potrebbe rimanere a Betelgeuse.

