Quanto ci vuole per raggiungere la Nube di Oort? Il confine del nostro sistema solare

La Nube di Oort, detta anche la "casa delle comete", è una "bolla" di corpi celesti posta oltre l'orbita di Nettuno, a circa 1,5 anni luce dal Sole. A differenza delle orbite dei pianeti, che sono piatte come un disco, la Nube di Oort è simile ad un guscio sferico che circonda tutto il nostro sistema solare.

Proprio come una bolla, con un guscio però fatto di comete, la Nube di Oort è composta da frammenti ghiacciati di detriti spaziali che, a volte, vengono spinti al di fuori della loro posizione dirigendosi poi verso il Sole, diventando quegli splendidi corpi celesti dalla caratteristica coda che, se fortunati, possiamo osservare forse una volta nella vita.



Possono volerci, infatti, anche migliaia di anni prima che una cometa della Nube di Oort faccia una rotazione intorno al Sole, ma noi, qualora volessimo raggiungere questo confine del sistema, quanto tempo impiegheremmo?



Partendo dal presupposto che la distanza da percorrere sarebbe tra le 20000 e le 100000 unità astronomiche, possiamo affidarci al viaggio intrapreso nel lontano 1977 dalla Voyager 1 che, partita da Cape Canaveral il 5 settembre, continua il suo viaggio da quasi 50 anni proprio verso la Nube di Oort, dopo aver superato tutti i pianeti del nostro sistema solare.



Secondo una stima della NASA, anche se la Voyager 1 percorre circa un milione di miglia al giorno, la navicella impiegherà circa 300 anni per raggiungere il confine interno della Nube di Oort e, probabilmente, altri 30.000 anni per uscire dal lato opposto. "Tempi di percorrenza" davvero enormi se paragonati alla durate delle nostre vite.



Con le tecnologie più moderne, potremmo anche provare ad immaginare un viaggio utilizzando il Solar Parker Probe della NASA, il veicolo più rapido mai creato dall'uomo, che può raggiungere un picco di velocità di 690000 km/h (191 km/s).



Chi sarebbe quindi disposto ad imbarcarsi per un viaggio generazionale di decine e decine di anni?



