Quanto ci vuole per raggiungere Stephenson 2-18? La stella più grande mai scoperta

In un Universo in continua espansione e con il progredire della nostra tecnologia, la scoperta di nuovi oggetti celesti è sempre all'ordine del giorno. Esopianeti, stelle, galassie, quasar, quanto vorremmo poterli visitare di persona? Per ora ci limiteremo a viaggiare con la mente ed a scoprire Stephenson 2-18, la stella più grande conosciuta.

Innanzitutto partiamo col dire che Stephenson 2-18 (St2-18) è una supergigante rossa localizzata nella costellazione dello Scudo, una delle 88 costellazioni moderne, anche nota come Scutum Sobiescii.

Identificata anche come Stephenson 2-DFK 1 ed RSGC2-18, è l'attuale detentrice del record di stella più grande conosciuta, con una dimensione pari a 2.150 volte quella del Sole. Pensate che se lo sostituisse nel nostro sistema solare, si estenderebbe oltre l'orbita di Saturno!

Come dicevamo, è una supergigante rossa del tipo spettrale M6, e membro dell' open cluster "Stephenson 2", un giovane ammasso stellare appartenente alla Via Lattea. Inoltre, è anche una delle supergiganti rosse più brillanti mai scoperte, con una temperatura superficiale di oltre 3.200 K, ed una luminosità 440.000 volte maggiore di quella solare.

La stella purtroppo, o per fortuna, si trova ad una distanza di 18.900 anni luce dalla Terra, davvero proibitiva per qualsiasi ipotesi di viaggio interstellare, salvo il caso di mettere in campo velocità superluminali, per ora solo appannaggio dell'immaginario fantascientifico, come la propulsione a curvatura vista in Star Trek.

Percorrere infatti l'impressionante distanza di 1.7879400000000000×10+17 km, sarebbe improponibile anche con il Solar Parker Probe della NASA, il veicolo più rapido mai creato dall'uomo, anche se può raggiungere un picco di velocità di 690000 km/h (191 km/s).

Chissà, magari attraverso la scoperta della famosa velocità smodata...

