Si vuole restaurare una piramide in Egitto ma è polemica, ecco perché

L'Egitto ha avviato un ambizioso progetto di restauro per la Piramide di Menkaure, situata accanto alla Sfinge e alle più grandi piramidi di Khafre e Cheops, scatenando un'ondata di critiche. Il progetto mira a ripristinare il rivestimento esterno della struttura allo stato originale in cui fu costruita, utilizzando blocchi di granito.

Originariamente, il rivestimento esterno era composto da 16 blocchi di granito, ma oggi ne rimangono solo sette. Il restauro, descritto come un puzzle, richiederà di abbinare i blocchi caduti dalla loro posizione originale.

Tuttavia, un video del progetto condiviso su Facebook ha attirato critiche sia da esperti che da semplici utenti. L'egittologa Monica Hanna ha espresso incredulità e preoccupazione per l'intervento, sottolineando che i principi internazionali sul restauro proibiscono tali interventi.

Altri hanno ironicamente suggerito di aggiungere carta da parati o si sono chiesti quando verrà pianificato il progetto per raddrizzare la Torre di Pisa, evidenziando una preoccupazione per la preservazione autentica del patrimonio egiziano.

La piramide, costruita per il Faraone Menkaure tra il 2490 e il 2472 a.C., ha subito danni a causa di un terremoto in un momento non specificato della sua storia, causando un grande buco su un lato. Il progetto di restauro, che durerà circa tre anni, includerà ampie scansioni laser e documentazione prima di spostare qualsiasi blocco di granito.

