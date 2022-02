Quanto tempo ci vuole per ricevere lo SPID? I tempi di attesa ed attivazione

Continuiamo a parlare dello SPID, il Sistema per l'Identità Digitale che ormai è presente nel "Profilo digitale" di ogni cittadino italiano in quanto consente di accedere ad un'ampia gamma di servizi, tra cui quelli della Pubblica Amministrazione. Tuttavia, in molti ancora non ce l'hanno e in questi giorni stanno procedendo con le registrazioni.

Se avete un'urgenza e volete attivare subito lo SPID, c'è un tool per voi.

I tempi di emissione delle credenziali infatti non sono univoci, e cambiano in base all'Identity Provider scelto ed alla modalità di riconoscimento che avete selezionato al momento della registrazione.

Sul sito web dello SPID, nella pagina dedicata agli Identity Provider, è possibile accedere ai dettagli sul tempo impiegato per il riconoscimento e per la verifica dei dati. Prendendo ad esempio Poste, se si sceglie la verifica via webcam i tempi di rilascio sono intorno ai cinque minuti.

Il consiglio è di verificare il tutto direttamente sul sito web che abbiamo linkato poco sopra, per ottenere le credenziali il prima possibile. I tempi medi comunque non sono molto elevati, ma chiaramente cambiano a seconda del servizio scelto.

Per tutti i dettagli su come ottenere lo SPID online, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato su queste pagine qualche mese fa.