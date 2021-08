Ecco quanto ci vuole, secondo la fisica, per lavarsi le mani in modo perfetto

In un nuovo studio pubblicato il 16 agosto sulla rivista Physics of Fluids, i ricercatori hanno scoperto il modo migliore per lavarsi le mani grazie a un semplice modello matematico per simulare il movimento di particelle durante il lavaggio.

Secondo quanto emerge dai risultati, ci vogliono all'incirca 20 secondi per rimuovere tutto. Germi e batteri sono attratti da superfici ruvide (come le nostre mani) e occorre una certa quantità di energia per consentire alle particelle di fuoriuscire nel fluido (l'acqua). Più è veloce il movimento, più il flusso d'acqua è potente e capace di far fluire le particelle.

"Se muovi le mani troppo delicatamente, troppo lentamente, l'una rispetto all'altra, le forze create dal fluido che scorre non sono abbastanza grandi da superare la forza che tiene ferma la particella", ha dichiarato l'autore dello studio Paul Hammond, consulente scientifico presso Hammond Consulting Limited nel Regno Unito.

Utilizzando variabili ragionevoli, inclusa la velocità del movimento della mano, il modello ha rivelato che sono necessari circa 20 secondi per la fuoriuscita delle particelle (coerente con le linee guide dell'Organizzazione Mondiale della Sanità). Il nuovo studio non tiene conto dell'azione biologica del sapone che, oltre a rimuovere sporco e germi dalle mani, distrugge anche la membrana che circonda le particelle virali o batteriche.