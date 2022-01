Quanto tempo ci vuole per fare lo SPID in posta? Ecco un'indicazione

Tra gli Identity Provider che permettono di ottenere lo SPID, Poste Italiane è sicuramente quello più diffuso. Sono tante le persone (soprattutto più anziane o che non hanno familiarità con i mezzi tecnologici), che quotidianamente si rivolgono agli uffici postali per richiedere lo SPID ed attivarlo.

La procedura non è molto lunga, e richiede davvero pochi minuti. Il funzionario dello sportello chiederà tutti i documenti di riconoscimento (tra cui Carta d'Identità o Patente), il codice fiscale e farà compilare all'utente i moduli richiesti per accertare l'identità.

A questo punto si procederà con il riconoscimento dell'utente, che completerà la procedura. L'impiegato fornirà anche le credenziali che dovranno essere utilizzate successivamente per accedere ai servizi che richiedono lo SPID.

L'intero processo non dovrebbe superare i 20 minuti, ma chiaramente si tratta di una tempistica puramente indicativa, legate a varie circostanze che non possiamo in alcun modo tenere in considerazione al momento della scrittura di questo approfondimento.

Ricordiamo, a tal proposito, che di recente Poste ha reso il riconoscimento di persona a pagamento, motivo per cui vi rimandiamo alla nostra guida che spiega come fare lo SPID online da casa. Con il passare dei giorni sono tanti gli altri Identity Provider che si stanno affacciando a questo mercato con le loro soluzioni.