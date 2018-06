WachOS 5: ecco cos'è la modalità walkie-talkie di cui tutti parlano

Giornata ricca di annunci quella di oggi in casa Apple. Infatti, durante il consueto WWDC, la società di Cupertino ha presentato anche WatchOS 5, la nuova versione del suo sistema operativo dedicato al mondo smartwatch.

Tra le molteplici novità introdotte, quella che sta facendo più discutere online in questo momento è sicuramente la nuova modalità walkie-talkie. Infatti, finora era possibile conversare con altre persone solamente tramite chiamata o messaggio, ma da questo aggiornamento l'utente sarà in grado anche di scambiare messaggi vocali tramite questa nuova modalità. Per attivarla, bisognerà prima attendere che l'altra persona accetti la nostra richiesta e poi basterà premere su "Talk". Ovviamente, entrambi i partecipanti alla conversazione dovranno disporre di uno smartwatch aggiornato a Watch OS 5.

Non mancano altre novità, come la riproduzione di contenuti WebKit attraverso le app Messaggi e Mail e le Sfide, che consentono di effettuare delle "gare" con i propri amici all'interno delle Attività. Interessante anche il nuovo quadrante Pride, che cerca di ricreare un "effetto arcobaleno" sullo schermo dell'Apple Watch. Watch OS 5 sarà disponibile per tutti gli Apple Watch, tranne per il primo modello uscito sul mercato.

Vi ricordiamo che durante l'evento sono anche stati presentati, tra le altre cose, le nuove funzionalità App Limits e Screen Time, i Memoji e le nuove applicazioni relative alla realtà aumentata.