Wall Street crolla: il settore tech subisce la perdita più forte degli ultimi 7 anni

Le ultime giornate sono state disastrose per la Borsa di Wall Street, che sta ovviamente condizionando anche i mercati di tutto il mondo. In particolare, al centro di questo crollo c'è il settore tech, che ha subito la perdita più forte degli ultimi sette anni. Andiamo a vedere assieme cosa sta succedendo.

Stando anche a FOX Business e a ETFTrends, ieri 10 ottobre si è registrata la peggiore giornata per Wall Street degli ultimi otto mesi in generale e degli ultimi sette anni per il settore tech. Pensate che il Nasdaq, il listino dei titoli tecnologici, ha perso il 4,08%. Questo ha lasciato interdetti molti investitori, che si aspettavano una riduzione dei valori, ma non un crollo del genere. Netflix ha perso l'8,38%, Amazon il 6,5%, Apple e Google il 4,64% e Facebook il 4,13%, giusto per fare degli esempi.

Inutile dire che il crollo si è trascinato a livello globale, con la nostra Piazza Affari che questa mattina ha aperto a -1,28% e lo spread che è arrivato a 306 punti. Il Dax di Francoforte ha perso l'1,15%, mentre il Topix di Tokyo il 3,52%. In profondo rosso la Cina continentale: Shangai a -5,22% e Shenzen che ha perso il 6,45%.

Quali sono i motivi dietro a questo improvviso crollo? Ebbene, in Borsa ci sono innumerevoli variabili da tenere in considerazione. Donald Trump ha dato la colpa al rialzo dei tassi di interesse voluto dalla Federal Reserve. In molti parlano invece del sell-off dei titoli tech, dei timori legati alla guerra commerciale tra USA e Cina e del rischio di un aumento dei rendimenti di Treasury.

C'è stata anche una nota degli analisti di Barclays, che descriveva come probabilmente i colossi del web deluderanno i loro conti trimestrali. Alcuni analisti pensano che il focus di Wall Street si sposterà presto sui settori difensivi, e non più sul tech. Insomma, la Borsa sta vivendo un periodo particolarmente difficile.