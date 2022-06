Wall Street contro il Dollaro digitale: 'distruggerebbe il sistema bancario'

Qualche mese fa vi abbiamo parlato dello stato dei lavori sull'Euro digitale, che potrebbe essere lanciato dall'UE nel 2023. Accanto alla nuova versione dell'Euro, anche la Federal Reserve sta lavorando al Digital Dollar: il progetto, però, sembra non piacere affatto a Wall Street.

Le prime avvisaglie della creazione di un Dollaro Digitale risalgono ormai allo scorso anno, quando la Fed ha avviato delle indagini preliminari per verificare la fattibilità del progetto. A quanto pare, però, diversi banchieri di Wall Street avrebbero accusato la Federal Reserve di mettere a rischio il sistema bancario americano e internazionale per come lo conosciamo.

Il Dollaro Digitale dovrebbe essere una Central Bank Digital Currency, o CBDC, dal valore identico a quello del Dollaro ma inesistente in formato fisico. La particolarità di questa valuta è che essa sarebbe gestita in maniera estremamente centralizzata dallo Stato, il che potrebbe avere importanti ripercussioni sul settore finanziario.

Secondo Greg Baer del Bank Policy Institute, una delle più grandi istituzioni di lobbismo in favore di Wall Street a Washington, "le ricerche più recenti indicano che una CBDC potrebbe seriamente distruggere il sistema finanziario, peggiorando significativamente la situazione economica di consumatori e imprese. Inoltre, i benefici previsti dall'adozione della CBDC vengono sostanzialmente ridotti di ampio margine dagli esperti".

La American Bankers Association, un'altra lobby pro-Wall Street, spiega perché il Dollaro Digitale sarebbe problematico per la finanza: "con un CBDC, circa il 71% dei depositi nelle banche e nella finanza tornerebbero presso la Federal Reserve o sarebbero a rischio di un ritorno verso la banca centrale americana". In altre parole, con l'introduzione di un Dollaro Digitale governato solo dalla Fed, il rischio è che molti americani decidano di ritirare i propri risparmi in banca o investiti nel mercato azionario per depositarli come CBDC presso la Federal Reserve, causando un'enorme contrazione del mercato bancario e azionario americano.