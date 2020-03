Il Wallaby della palude può trascorrere l'intera vita adulta perennemente in gravidanza

Nove mesi di gravidanza per l'essere umano possono sembrare tanti ma, per alcuni esponenti del regno animale, tale attesa può essere molto più longeva. Ad esempio, la gravidanza più lunga in natura appartiene all'elefante, che impiega 22 mesi per dare alla luce il suo figlioletto. Tuttavia, il Wallaby della palude ha un primato non indifferente.

I ricercatori hanno recentemente scoperto che le femmine di questa specie possono concepire mentre sono ancora in gravidanza, impiantando uno o due nuovi embrioni alcuni giorni prima di dare alla luce il figlio. Questo crea un ciclo di gravidanza perpetua che può persistere per tutta la vita dei wallaby sessualmente maturi.

Queste creature sono originarie dell'Australia orientale e vivono nelle foreste e nelle paludi. Diventano sessualmente maturi a 15 mesi, possono riprodursi tutto l'anno e avere un periodo di gestazione che dura dai 33 ai 38 giorni. Il ciclo riproduttivo dei mammiferi ha quattro fasi: ovulazione, fecondazione, gravidanza e allattamento. In alcuni gruppi di marsupiali, tra cui i canguri e i wallabies, l'ovulazione ritorna subito dopo il parto, perfino dopo alcune ore.

Gli addetti ai lavori sospettavano da tempo che l'accoppiamento e il concepimento di questi animali potesse sovrapporsi alla gravidanza. Per scoprire se fosse così, alcuni scienziati dell'Università australiana di Melbourne e del Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research di Berlino hanno condotto ultrasuoni ad alta risoluzione di wallaby incinte. Hanno scoperto che il 90% di queste creature in gravidanza era doppiamente incinta, con un secondo embrione fecondato dall'ovulazione che si verificava quando il primo feto aveva già completato la sua gestazione.

Le femmine marsupiali hanno uteri gemelli (insieme a tre vagine). Ciò significa che una wallaby di palude incinta, a pochi giorni dal parto in un utero, può ovulare, accoppiarsi e sviluppare un embrione appena fecondato nel secondo utero. Il secondo feto, però, non inizia ancora a svilupparsi. Mentre il primo neonato viene allattato, lo sviluppo del secondo embrione non inizia fino a quando l'allattamento non termina e il bambino lascia il marsupio della madre.

Una strategia riproduttiva unica nel suo genere tra i mammiferi.