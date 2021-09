Walmart accetta pagamenti in Litecoin, o forse no? Ecco cos'è accaduto nel mondo cripto

Ricordate quando il creatore di Litecoin avvertiva che gli investimenti in criptovalute sono rischiosi? Ebbene, la storia di oggi parla proprio di questo e la moneta protagonista è proprio Litecoin.

Appena qualche ora fa, infatti, è rimbalzata sul web la falsa notizia di un presunto comunicato stampa in cui si faceva riferimento a una curiosa partnership con Walmart per i pagamenti in LTC.

Una notizia smentita pochi istanti dopo aver fatto il giro della rete da un portavoce della stessa Walmart, Randy Hargrove. Ma cosa è successo nei principali exchange di valute virtuali? Com'era prevedibile, in un primo momento il prezzo di scambio di LTC è salito di un corposo 35% per poi rapidamente tornare sui suoi passi. Un Pump e Dump in piena regola che però non ha sfiorato allo stesso modo le azioni di Walmart.

L'organismo deputato, la Securities and Exchange Commission, secondo quanto riportato dalla fonte, non ha ancora commentato quanto accaduto, ma sicuramente verrà fatta luce su tutta la vicenda.

Nel frattempo, ricordiamo che nonostante i pareri discordanti dei massimi esperti nel settore circa la bontà del mercato delle criptovalute, Paesi come El Salvador, Cuba e Panama starebbero valutando se dare corso legale a Bitcoin e ad alcune altre Altcoin come Ethereum.