Walmart entra nel Metaverso? Brevettato un negozio di criptovalute e NFT

Nonostante il recente crollo di criptovalute come Bitcoin ed Ethereum, diverse aziende sembrano intenzionate a investire nel mondo crypto: per esempio, è di un paio di settimane fa la notizia che Apple sta guardando attentamente alle criptovalute. Oggi, invece, è Walmart a rivelarsi interessata alle monete digitali e agli NFT.

Walmart, la catena leader nelle vendite al dettaglio degli Stati Uniti d'America, ha infatti brevettato un sistema di vendita di beni virtuali lo scorso dicembre presso lo USPTO, o United States Patents and Trademark Office, stando a quanto riportato dalla CNBC.

Il brevetto fa pensare ad un ecommerce di criptovalute e di NFT, almeno stando alla documentazione pubblicata e riportata dalla CNBC. L'esperto di trademark Josh Gerben, inoltre, ha spiegato alla CNBC che i brevetti presentati allo USPTO sono incredibilmente dettagliati: ciò potrebbe essere il segnale di un concreto sviluppo del progetto da parte di Walmart, che potrebbe lanciare la propria piattaforma di vendita delle NFT nei prossimi mesi.

Contattata dal portale Engadget, Walmart ha spiegato di essere in "continua esplorazione" delle possibilità offerte dalla tecnologia per lo shopping, ma anche che il deposito di brevetti, alcuni anche piuttosto azzardati, è parte della "routine" dell'azienda. In altre parole, Walmart non ha confermato né smentito le indiscrezioni circa un suo eventuale coinvolgimento nel mondo delle criptovalute e degli NFT.

Al momento, l'arrivo di Walmart nel mercato delle criptovalute e degli NFT non appare affatto strano: numerose grandi compagnie si sono lanciate in questo mondo e nel Metaverso negli ultimi mesi. L'esempio per eccellenza di una compagnia retail che ha fatto il "salto" nel Metaverso con successo è sicuramente quello di Adidas: la serie di NFT Into the Metaverse, realizzate dall'azienda, ha avuto un successo enorme, generando introiti milionari in pochi giorni.