Walmart intende testare subito i Tesla Semi, sono già state ordinate 15 unità

Walmart ha reso noto di voler essere tra le prime aziende a pilotare il nuovo Tesla Semi , il camion interamente elettrico di Tesla.Il rivenditore ha comunicato ache è "entusiasta di essere tra i primi" a testare il nuovo veicolo e di vedere come potrebbe aiutarli a raggiungere "obiettivi di sostenibilità a lungo termine"., che gestisce attualmente circaper il trasferimento di merce dai centri di distribuzione ai suoi negozi, userà i nuovi Tesla Semi sia negli Stati Uniti che in Canada. Questo è un segno di come il Tesla Semi potrebbe avere un impatto maggiore di quanto molti possano sospettare sull'industria degli autotrasporti. Il costo al dettaglio del veicolo è ancora un'incognita mafa presente che il costo di funzionamento e manutenzione è inferiore a quello dei normali camion Diesel. Walmart riferisce inoltre che i Tesla Semi possono aiutare con gli sforzi di sostenibilità aziendale. Le aziende di tutto il mondo si sono impegnate per ridurre le emissioni e per abbassare il loro impatto ecologico, a causa di obiettivi interni mirati a salvaguardare la propria immagine, sia per requisiti imposti delle autorità di regolamentazione e organi di governo.