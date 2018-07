Walmart si sta preparando a lanciare un'alternativa a Netflix, Hulu ed Amazon?

Gli appassionati di film e di serie TV possono contare oggi sugli ampi cataloghi messi a disposizione da servizi di straming come Netflix, Amazon Prime Video ed Hulu, che offrono un buon mix tra contenuti esclusivi e su licenza. Ma all'orizzonte potrebbe esserci un altro competitor, capitanato dal colosso dei supermercati statunitense Walmart.

Stando a quanto riportato da Variety, Walmart starebbe infatti pensando di espandere i servizi offerti da Vudu, la compagnia di sua proprietà che offre agli utenti la possibilità di noleggiare film. Il suo catalogo conta più di 150.00 pellicole, che possono essere sia noleggiate che acquistate, più una selezione minore di contenuti disponibili gratuitamente, denominata Movies On Us, che ospitano dei banner pubblicitari.

Al momento Vudu può essere considerata un'alternativa ad iTunes e Amazon Video, anche se per Variety potrebbe presto diventare una piattaforma in grado di offrire un mix di contenuti originali e su licenza, da guardare in streaming proprio come avviene già su Netflix o Hulu. Il canone mensile potrebbe aggirarsi sugli 8 dollari, sempre secondo Variety.

Per ora non è chiaro come Vudu abbia intenzione di differenziarsi dai suoi competitor: per battere lo strapotere di Netflix servirà sicuramente una buona offerta iniziale, anche se il fatto che l'app di Vudu sia preinstallata nella maggior parte delle smart TV potrebbe fornire un buon trampolino di lancio al servizio. Inoltre la compagnia è in ottimi rapporti con diversi studi e network televisivi di Hollywood, che potrebbero essere interessati ad offrire i propri contenuti in televisione.