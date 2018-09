Walmart svela per errore il design dei nuovi iPhone a pochi giorni dall'annuncio

Mancano pochi giorni all'annuncio dei nuovi smartphone di Apple, con il loro design che è stato accidentalmente svelato oggi da Walmart, multinazionale statunitense proprietaria dell'omonima catena di negozi. Insomma, una fonte parecchio affidabile.

In particolare, sembra che un dipendente della multinazionale non abbia rispettato gli accordi, condividendo le foto relative alle cover dei nuovi iPhone appena arrivate in magazzino. L'autore degli scatti potrebbe semplicemente averle inviate agli amici, ma fatto sta che queste sono finite su Reddit, facendo il giro del mondo.

Le foto risultano particolarmente interessanti anche perché mostrano le cover dei nuovi iPhone Xs Max e iPhone 9 a fianco del "vecchio" iPhone X, in modo da constatarne le dimensioni. Sembrano essere confermati, dunque, gli schermi da 6,5 e 6,1 pollici, ma sembra che iPhone Xs Max avrà le stesse dimensioni di un iPhone 8 Plus. Tuttavia, il nuovo smartphone dovrebbe possedere delle cornici ben più ridotte.

Sul retro delle cover, realizzate dal noto produttore Speck, si può inoltre notare il posizionamento delle fotocamere posteriori: in verticale in alto a sinistra. In tal senso, iPhone Xs Max dovrebbe essere dotato di una doppia fotocamera posteriore, mentre iPhone 9 dovrebbe disporre di un singolo sensore.

Insomma, i numerosi rumor delle scorse settimane sembrano essere confermati anche da Walmart. Non ci resta che attendere il prossimo 12 settembre, data in cui Apple presenterà i suoi nuovi dispositivi alle ore 19:00 italiane.