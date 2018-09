Walmart utilizza la realtà virtuale ed Oculus VR per formare i dipendenti

La tecnologia VR ha introdotto molte attività, dal giornalismo all'allenamento dei quarterback del football professionistico, portandolo a un livello successivo. Gli utilizzi però sono davvero tanti, come mostrato in un post pubblicato da una popolare catena di negozi.

E l'anno scorso, Walmart ha introdotto la realtà virtuale nel mondo della formazione e dello sviluppo dei dipendenti utilizzando la tecnologia per potenziare i training presso le Walmart Academies a livello nazionale.

Con l'enorme successo di quel programma, l'azienda sta ora fornendo i visori Oculus VR a tutti i negozi negli Stati Uniti per portare lo stesso livello di formazione a più di 1 milione di associati Walmart.

"Il bello della Realtà virtuale è la sua capacità di rendere l'apprendimento esperienziale", ha detto Andy Trainor, direttore senior di Walmart Walmart U.S. Academies. "Quando guardi un modulo attraverso il visore, sembra che tu abbia effettivamente vissuto quella situazione. Abbiamo anche visto che la formazione attraverso la realtà virtuale aumenta la fiducia e la fidelizzazione dei dipendenti, migliorando al contempo i punteggi dei test dal 10 al 15% - anche coloro che semplicemente hanno guardato gli altri vivere l’esperienza, hanno mostrato lo stesso aumento del grado di fidelizzazione".

A partire da questo mese, la formazione VR verrà lanciata sul territorio nazionale, inviando quattro visori ad ogni supercenter Walmart e due unità ad ogni Neighborhood Market e discount. Con più di 17.000 visori Oculus Go nei negozi entro la fine dell'anno, ogni dipendente - compresi quelli al piano che interagiscono maggiormente con i clienti - avrà accesso alla stessa formazione che i loro manager e responsabili di reparto vivono all’Academies.

Brock McKeel, direttore senior delle operazioni digitali, ha lavorato con Andy per portare la formazione VR ai dipendenti, e afferma che ci sono già più di 45 moduli basati sulle attività utilizzando il software leader del settore fornito da STRIVR. La piattaforma STRIVR offre contenuti formativi realistici, ripetibili e scalabili, che aiutano gli impiegati ad apprendere le informazioni in modo più rapido e a memorizzarle meglio.

"Stiamo entrando in una nuova era di apprendimento, e Walmart continua a guidarne la direzione", ha detto Derek Belch, CEO di STRIVR, che ha lavorato con Walmart per il lancio iniziale della realtà virtuale nelle Accademie lo scorso anno. "Il potere del VR è reale e, quando viene offerto come fondamento dell'apprendimento e dello sviluppo, può davvero trasformare il modo in cui un'organizzazione forma le sue persone".

Walmart prevede di utilizzare VR per formare i dipendenti in tre aree principali: nuove tecnologie, soft skills come empatia, servizio clienti e conformità.

La formazione attraverso la realtà virtuale è particolarmente utile per l'apprendimento delle nuove tecnologie. In un test pilota di quest'estate, 10 negozi hanno utilizzato la VR come training sulle nuove unità della Pickup Tower nei loro negozi. La VR permette ai dipendenti di essere formati prima dell'installazione delle torri - non sono necessari insegnanti. Questa sarà la chiave, dato che Walmart continua a introdurre nuove tecnologie nei negozi.