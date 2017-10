Walmart utilizzerà i robot per migliorare l'efficienza dei propri negozi

ha annunciato di aver distribuito nuovi robot in 50 dei suoi negozi presenti sul territorio statunitense. I robot saranno in grado di portare a termine diversi compiti come il controllo dell'inventario, dei prezzi e degli articoli in errore.

Il gigante di vendita al dettaglio riferisce che l'introduzione dei robot non porterà a perdite di posti di lavoro e che la società vuole salvare i dipendenti dall'esecuzione di compiti "ripetibili, prevedibili e manuali". I robot stessi sono prodotti in California, sono alti circa due metri e sono dotati di luci e sensori per la scansione degli scaffali.

I robot saranno collocati nelle apposite stazioni di ricarica presenti nel negozio. All'occorrenza un impiegato umano potrà affidarli un compito, come il controllo di una navata per vedere quali sono gli scaffali da rifornire. I robot dovrebbero consentire un notevole risparmio di tempo per i lavoratori umani, ma Walmart riferisce che utilizzerà anche i dati raccolti per migliorare l'efficienza a livello nazionale.