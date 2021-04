Walpurgisnacht la primavera pagana giunta sino a noi

La Notte di Valpurga (Walpurgisnacht in tedesco o Valborg in svedese) era un'antica festa pagana in cui si onorava l'arrivo della primavera come rito propiziatorio per il raccolto estivo, praticata soprattutto dai popoli germanici ma diffusa anche in Nord Europa.

Veniva celebrata tra la notte del 30 Aprile e l'alba del 1 Maggio, e similmente alla festa celtica di Beltane era caratterizzata da canti, danze sfrenate attorno ai falò e riti propiziatori verso la Grande Madre della fertilità. Assunse però molto presto diversi significati in base alle differenti culture e tradizioni europee con cui entrò in contatto nel corso degli anni.

In Germania ad esempio la festa veniva celebrata vestendosi con costumi particolari, facendo scherzi alle persone per strada e generando forti rumori atti a scacciare il male, venivano inoltre appesi rami benedetti per tener lontani gli spiriti maligni. Una pratica apotropaica molto simile alla più nota festa di Halloween.

Con la diffusione poi del Cristianesimo e l'acquisizione delle festività pagane (come avvenuto per il Sol Invictus divenuto l'odierno Natale) la festa di Walpurgisnacht venne assimilata dalla celebrazione di Valpurga di Heidenheim, santa Valpurga, badessa di origini inglesi che si credeva avesse curato le malattie di molti residenti locali e che quindi avesse poteri taumaturgici divini.

Secondo alcune tradizioni europee durante la notte di Valpurga demoni, streghe e spiriti uscivano dagli inferi e dalle tombe per creare scompiglio e rubare le anime dei malcapitati, per questo motivo Santa Valpurga venne scelta per sostituire la Grande Madre con il suo ruolo di esorcizzare e vincere la paura.

Attualmente questa tradizione è ancora riconosciuta dalle comunità cristiane e la festa di Walpurgisnacht ancora associata all'arrivo della primavera, con il caratteristico falò attorno a cui per secoli si sono raccolti gli abitanti, intonando canti e ballando fino all'alba.

Una tradizione per fortuna difficile da eradicare.