Walt Disney pronta ad acquistare Fox per 75 miliardi di Dollari

A quanto pare, l'accordo che prevede l'acquisto di Fox da parte di, che rileverà le divisioni relative all'intrattenimento della compagnia di Murdoch, si chiuderà a, pari acomplessivi.

La notizia proviene da una persona vicina alla vicenda, ed è anche stata riportata da Reuters.

L'accordo potrebbe essere annunciato già nella giornata di oggi, e segnerà la fine di un capitolo storico per la famiglia di Rupert Murdoch, che ha ereditato la compagnia dal padre all'età di 21 anni e l'ha resa una delle più importanti del mondo cinematografico.

In base a quanto riportato dalla famosa agenzia di stampa internazionale, gli asset di Fox che verranno venduti alla Disney, ovvero i film 20th Century Fox, gli studi televisivi, i canali via cavo e tutte le divisioni che si occupano delle operazioni internazionali, saranno valutati a circa 29 Dollari per azione.

Gli asset rimanenti, che si concentrano sulle notizie e lo sport, confluiranno in una nuova società, con le azioni che avranno un valore superiore agli 11 Dollari l'una.

Disney e Fox non hanno risposto ovviamente alla richiesta di commento arrivata da parte della stampa, ma nella giornata di ieri il titolo ha chiuso in rialzo, portando la capitalizzazione di mercato a circa 60 miliardi di Dollari.

Questo accordo permetterà a Murdoch di concentrarsi sul settore dell'informazione, la sua più grande passione, ma questa vendita rappresenta comunque una sorpresa dal momento che in molti si aspettavano che consegnasse gli asset in questione ai figli James e Lachlan.

Il Wall Street Journal, però, riferisce che nessuno dei Murdoch dovrebbe essere presente in Walt Disney.

Disney, inoltre, dovrebbe anche acquisire la quota di Fox nel servizio di streaming Hulu, ed otterrà il controllo della maggioranza di uno dei principali concorrenti di Netflix. Grazie a questo accordo, la potrà contare su 46 milioni di abbonati in tre mercati importanti: Stati Uniti, Europa occidentale, ed India.