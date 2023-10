Da Waluigi con il fucile ai politici nudi: bufera sugli sticker creati dall'IA di Facebook

Gli sticker basati sull’IA per i social network del gruppo Meta si basano sul modello Llama 2 di Meta , il rivale di ChatGPT, e possono essere creati in pochi secondi attraverso dei prompt testuali molto semplici. Meta ha fatto sapere che la funzione è attualmente in fase di distribuzione per “alcuni utenti selezionati in lingua inglese” che possono utilizzarli nelle Storie di Facebook, Instagram e nella messaggistica di Facebook, Whatsapp ed Instagram. L’obiettivo della società americana è di estenderli a stretto giro di orologio, ma evidentemente sarà necessario qualche fix, altrimenti il pericolo che gli utenti ne abusino è reale.

Come si può vedere nel tweet pubblicato dall’utente Pioldes sui propri account ufficiali, il sistema d’IA è in grado di generare sticker scandalosi ed inappropriati , tra cui personaggi Nintendo armati, bambini soldato, politici nudi e nudità di vario tipo. Gli screenshot hanno davvero dell’incredibile ed in alcuni casi sono talmente assurdi che sono diventati virali: è il caso di uno sticker che raffigura una donna che allatta Pikachu.

found out that facebook messenger has ai generated stickers now and I don't think anyone involved has thought anything through pic.twitter.com/co987cRhyu — podesbiens.bsky.social (@Pioldes) October 3, 2023

I'm still trying to figure out if I love this or hate this pic.twitter.com/rrm6oKyVQb — Kazzer✘ (@kazzerx) October 4, 2023