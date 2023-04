Wangiri, pingcalls e nuove truffe telefoniche: come riconoscerle e quali numeri bloccare

Come abbiamo avuto modo di raccontare in precedenza su queste pagine, sta spopolando in Italia la truffa telefonica wangiri, che è in grado di svuotare il credito telefonico dei malcapitati utenti attraverso una chiamata senza risposta proveniente da un numero estero.

L’errore degli utenti sta nel fatto che i meno esperti, nel momento in cui si ritrovano di fronte a tali chiamate nell’app Telefono, spesso e volentieri richiamano i numeri vedendosi addebitati fino ad 1-2 Euro nel giro di pochi secondi ed altri importi successivamente attraverso l’attivazione di abbonamenti e servizi premium.

In alcuni casi, si ricevono anche via Whatsapp, iMessage, Telegram ed n generale via Messaggi degli SMS con tanto di link che se cliccati reindirizzano a pagine web di phishing.

Ma come difendersi? Ovviamente non telefonando alle chiamate senza risposta ricevute da prefissi esteri. Per le truffe wangiri e pingcalls, i truffatori sono soliti utilizzare prefissi di Moldavia (+373), Kosovo (+383), Gran Bretagna (+44), Cuba (+53) e Tunisia (+216).

Se su vostro smartphone è disponibile qualche sistema che consente di bloccare in automatico le chiamate provenienti dall’estero, però, consigliamo di andarci con i piedi di piombo in quanto spesso anche i servizi d’assistenza come quelli di Apple ed Amazon chiamano da prefissi esteri.