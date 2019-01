Wanna Kicks, l'app per provare qualsiasi modello di scarpa grazie alla realtà aumentata

Wanna Kicks: non importa che si tratti di un comune paio di Puma, o di Jordan e Yeezy in edizione limitata. Oggi esiste una app che vi permette di provare le scarpe da casa, sfruttando la realtà aumentata.

Dietro al prodotto c'è Wannaby, una startup della Bielorussia. L'app Wanna Kicks è ufficialmente entrata in beta: il funzionamento è relativamente semplice, basta puntare la telecamera dello smartphone verso i nostri piedi e selezionare il paio di sneaker che vogliamo testare, tra un catalogo in continua espansione.

L'effetto, racconta chi l'ha provata, dovrebbe essere istantaneo, con le riproduzione in AR delle scarpe che riesce a seguire in modo convincente il movimento dei vostri piedi. L'unico neo è che la realtà aumentata non funzione bene con le immagini negli specchi. Un peccato, perché sarebbe stato più comodo, ma Wannaby ha detto che ci sta già lavorando.

L'azienda vuole rendere possibile capire se un paio di scarpe ci sta bene o meno, senza dovere per forza andare in uno store fisico, grazie al solo uso della realtà aumentata. Anche perché i produttori di scarpe, vero e proprio oggetto di culto in alcuni casi, hanno iniziato a vendere alcuni modelli con release esclusiva sul web. Un'app che permette di smussare il lato negativo di questa strategia, l'impossibilità di provare i modelli di sneaker più esclusivi prima dell'acquisto, fa tanto comodo sia ai consumatori, che a produttori ed e-commerce. Con buona pace dei commercianti che hanno iniziato a farsi pagare dai clienti per provare i vestiti, infastiditi dal fatto che poi li avrebbero comprati online.