Wannacry: la Corea del Nord respinge seccamente le accuse degli Stati Uniti

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo riportato le accuse mosse dagli Stati Uniti nei confronti della Corea del Nord sull'attacco WannaCry , che all'inizio dell'anno aveva colpito milioni di computer ed organizzazioni pubbliche, bloccando i PC e chiedendo il pagamento di un riscatto.

Le accuse provenivano direttamente da Thomas Bossert, uno degli assistenti più vicini al presidente Donald Trump, che in una dichiarazione aveva affermato che la matrice era chiara e che dietro l'attacco si celavano gli hacker della Corea del Nord, i quali avevano sferrato "un attacco vile, costoso, negligente ed imprudente" che aveva messo in pericolo molte vite, proprio perchè aveva appunto colpito i computer di molti ospedali ed organizzazioni sanitarie.

Il Ministro degli Esteri della Corea del Nord, però, non ci sta ed ha nuovamente smentito che Pyongyang non è in alcun modo collegata agli attacchi informatici.

"Come abbiamo chiaramente affermato in diverse occasioni, non abbiamo nulla a che fare con l'attacco informatico WannaCry e non i sentiamo in dovere di rispondere, caso per caso, alle accuse assurde degli Stati Uniti" ha affermato il portavoce in una dichiarazione rilasciata all'Agenzia di Stampa Kcna.

L'accusa degli Stati Uniti, però, non era isolata: subito dopo aver identificato l'attacco, anche il Regno Unito aveva puntato il dito contro la nazione di Kim Jong-un, reo secondo molti di aver messo su un vero e proprio esercito di hacker pronto ad agire.