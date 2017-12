WannaCry: gli Stati Uniti puntano di nuovo il dito contro la Corea del Nord

L'attacco WannaCry sarebbe stato messo in atto dagli hacker della Corea del Nord. E' questa la nuova accusa lanciata dagli Stati Uniti, che hanno nuovamente puntato il dito contro il piccolo stato asiatico ed il leader maximo

Il ransomware è divenuto rapidamente famoso in tutto il mondo in quanto aveva attaccato nella prima metà dell'anno i computer Windows, bloccando il loro contenuto e chiedendo agli utenti il pagamento di un riscatto per riottenere i dati. Gli effetti sono stati devastanti, dal momento che ha riguardato milioni di utenti a livello mondiale, ed in particolar modo quelli degli Stati Uniti. Al danno si è successivamente aggiunta anche la beffa, in quanto coloro che hanno (ingenuamente) versato la somma richiesta, non hanno mai ottenuto i file.

Thomas Bossert, l'assistente del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con deleghe alla sicurezza nazionale, ha descritto l'attacco come "vile, costoso, negligente, imprudente", oltre che "pericoloso per molte vite", probabilmente riferendosi anche ai computer di ospedali ed agenzie governative che sono stati attaccati.

Lo stesso Bossert ha accusato senza mezzi termini la Corea del Nord, rea di aver rilasciato il ransomware. Tali accuse si aggiungono a quelle avanzate in precedenza dal Regno Unito, che aveva già puntato il dito contro Pyongyang, preannunciando anche possibili sanzioni.

Il consigliere ha anche annunciato che l'amministrazione Trump sta facendo il possibile per aumentare la sicurezza informatica degli Stati Uniti, e punirà chiunque oserà trasgredire le regole. Di recente il numero uno della Casa Bianca ha firmato una legge che rende illegale l'utilizzo di Kaspersky nelle agenzie governative, in quanto l'antivirus è stato accusato di aver condiviso dati sensibili con il governo di Mosca.