WannaCry ancora non è stato sconfitto: un milione di PC a rischio

Sono passati ormai due anni da quando il potente ransomware WannaCry ha iniziato a diffondersi a livello mondiale, bloccando centinaia di migliaia di computer in oltre 150 paesi in poche ore.

Ai poveri utenti che sono incappati in questi attacco, il ransomware chiedeva il pagamento di un vero e proprio risarcimento per sbloccare i file. L'aspetto più preoccupante dell'intera vicenda è rappresentato dal fatto che nelle prime ore sono stati interessati anche i PC di ospedali e compagnie telefoniche, ma nonostante le numerose misure messe in campo dalle software house, che hanno cercato di tappare la falla, l'allerta resta alta.

Secondo quanto riportato da Shodan, un motore di ricerca per database e dispositivi, a livello mondiale ci sarebbero circa 1,7 milioni di PC connessi ad internet ancora vulnerabili agli exploit. La maggior parte di questi sarebbero americani, ma se si conta anche i dispositivi connessi a server infetti il numero potrebbe aumentare in maniera esponenziale.

WannaCry infatti starebbe continuando a diffondersi, il tutto sfruttando i computer senza patch che restano ancora vulnerabili. Un ricercatore ha affermato ieri che il ransomware sarebbe in gran parte neutralizzato, e per ragioni non note non sarebbe quasi più in grado di crittografare i PC. L'attenzione però è ancora molto alta.