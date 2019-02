Warner Bros porta il Dolby Atmos italiano nei franchise DC e Wizarding World

La nuova frontiera dell'home entertainment è qui: Warner Bros. Entertainment Italia è orgogliosa di portare per la prima volta lo standard audio Dolby Atmos in italiano cominciando con due grandi titoli, Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald in uscita il 14 Marzo e Acquaman, disponibile dal 30 Aprile, nelle edizioni 4K UHD.

Questo formato è acquistabile anche su iTunes Store, dove l’ultimo capitolo del Wizarding World sarà disponibile già dal 27 febbraio.



Il Gruppo Warner Bros. è da sempre attento alle esigenze del pubblico con cui ricerca un'interazione diretta per realizzare i migliori prodotti sul mercato dell’home entertainment. Da sempre l'impegno congiunto del gruppo è quello di offrire il massimo della qualità audio e video nelle edizioni domestiche dei suoi film, raggiungendo altissimi standard e presentando sul mercato le migliori edizioni possibili. Da qui nasce lo sforzo continuo verso l'innovazione: l'attesa edizione 4K UHD del film Animali Fantastici: I crimini di Grindelwald apre la strada a un importante punto di svolta per il Wizarding World grazie alla presenza dell'audio Dolby Atmos in italiano.



È possibile fruire dell’ambiente surround tridimensionale dato dal Dolby Atmos di questi due film non solo grazie alle copie fisiche, ma anche acquistando o noleggiando i film in digitale sull’iTunes Store e riproducendoli attraverso la Apple TV 4K abbinata ad un sistema audio compatibile.