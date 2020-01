Warner Bros sigla un accordo con Cinelytic: l'IA suggerirà quali film produrre

Alla fine, anche Warner Bros ha ceduto al fascino dell'intelligenza artificiale. La divisione cinematografica dello studio ha infatti siglato un accordo con Cinelytic per l'utilizzo di un sistema di gestione dei progetti basato sull'IA che, di fatto, guiderà i produttori e dirigenti durante il processo decisionale.

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, che ha lanciato la notizia in anteprima, Warner sfrutterà un sistema di analisi predittiva basato sull'intelligenza artificiale per decidere quali film produrre. Di fatto, questa partnership segna l'ingresso dell'IA nel processo decisionale sulle pellicole.

La piattaforma infatti è in grado di valutare il valore di un determinato attore in un qualsiasi territorio ma anche di fornire previsioni sull'hype degli utenti nei confronti dei film. E' chiaro però che questo sistema non avrà l'ultima parola sulla realizzazione o meno di un film, ma ridurrà la quantità di tempo che i dirigenti impiegano in alcune attività, come la scelta delle date di lancio, ma anche le decisioni di marketing e la distribuzione.

L'Hollywood Reporter osserva anche che lo strumento potrebbe rivelarsi molto utile per scegliere quando presentare i film nei festival, ma anche per prevedere le entrate.

Cinelytic è stata fondata quattro anni fa da Tobias Queisser, ed ha già siglato accordi con T&B Media Global, Productivity Media e Ingenious Media.