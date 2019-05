Warren Buffett acquista azioni Amazon: 'sono stato stupido a non farlo prima'

Una volta diffidente verso il tech, ora uno dei più grandi "scommettitori" sul futuro delle grosse aziende come Apple. Warren Buffett ha acquistato azioni Amazon per la prima volta.

È la prima volta che Warren Buffet acquista titoli Amazon, spiega l'ANSA. Eppure alla CNBC ha detto di guardare con ammirazione alla compagnia e a Jeff Bezos da diverso tempo. "Sono un fan", ha proprio detto l'investitore.

Warren Buffett, anche perché memore della prima bolla del dotcom, fino a un po' di tempo fa si era ben guardato dall'investire i suoi soldi nei titoli delle aziende tech. Storia vecchia, il guru di Wall Street è da diverso tempo il terzo più grande azionista di Apple.

I titoli Amazon sono stati acquistati da uno dei due manager che gestiscono il portafoglio titoli di Berkshire Hathaway: Todd Combs o ed Weschler.

Nel 2018 aveva detto: "Amazon ha superato qualsiasi cosa io avessi mai immaginato".

E se Buffett guarda con ottimismo al futuro dell'e-commerce, al punto da volerci investire i suoi capitali, lo stesso non si può dire per i Bitcoin, storica arci-nemesi dell'investitore. Lo scorso marzo Warren Buffett aveva detto che i bitcoin attraggono i ciarlatani, pur dicendosi solidale verso le persone che hanno deciso di scommettere i loro soldi sul successo della criptovaluta finendo per perdere i loro risparmi. Inoltre aveva sostenuto che i bitcoin non avessero reale valore e che, in altre parole, fossero solo una illusione.