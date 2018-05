Warren Buffett attacca duramente le criptovalute e parla di Apple, Amazon e Google

Le popolari società d'investimento, già in passato si sono duramente schierate contro il mondo delle criptovalute. Nella giornata di ieri, è arrivato un altro attacco, da parte di Warren Buffett e Charlie Munger, al mercato in questione, durante l'annuale incontro con gli azionisti di Berkshire Hathaway.

E' stata l'occasione per ottenere vari spunti di discussione sul futuro di un mercato che resta comunque in continua crescita, sebbene l'attenzione degli investitori sia minore rispetto a qualche mese fa, complice anche il brusco calo del Bitcoin.

A Munger e Buffett è anche stata anche posta una domanda sul potenziale utilizzo dell'intelligenza artificiale per migliorare gli investimenti dei capitali. A riguardo Munger si è detto quasi sicuro del fatto che il mondo "non cambierà più di tanto con l'intelligenza artificiale", ma ha anche rincarato la dose sostenendo che "intorno all'IA si è creato troppo hype" in quanto "non penso che molte persone abbiano tanto da guadagnare dall'intelligenza artificiale".

Buffett ha aggiunto che l'IA non è destinata a portare grossi benefici in termini d'investimento.

Gli azionisti hanno anche chiesto a Buffett delucidazioni sul motivo per cui la holding abbia deciso di investire una somma così importante in Apple, ed a riguardo la risposta è stata molto chiara: l'imprenditore è stato convinto "dall'intelligenza con cui sarebbe stato utilizzato il capitale", ma è anche stato spinto dall'ecosistema Apple.

Buffett ha parlato di Amazon.com, che è stata descritta come lo stesso "vicina a sembrare un miracolo", ecco perchè avrebbe voluto investire anche nella compagnia di Jeff Bezos, che ha il merito di aver differenziato le proprie attività con velocità ed efficienza, grazie alla visione del CEO che secondo l'investitore è "molto sottovalutato".

Su Google, Buffett ha affermato di aver intravisto già in passato un enorme potenziale prima della IPO, ma mai avrebbe scommesso un centesimo sul dominio futuro della compagnia, che ha fatto delle pubblicità il proprio core business.

Non è potuta mancare la domanda sulle criptovalute: un azionista ha chiesto ai due miliardari il motivo per cui hanno scelto di non puntare sul mercato. La risposta di Buffett a riguardo è stata molto dura ed ha equiparato le criptovalute ad una collezione di francobolli, affermando che non hanno valore a meno che qualcun altro non voglia comprarli, e che sebbene la domanda possa durare, alla fine è destinata a finire.

I due hanno anche affermato che le criptovalute non hanno valore in quanto non producono nulla, ed inoltre non sono nemmeno preziose come mezzo di scambio. "C'è inoltre un altro problema" continua Buffett, secondo cui le criptovalute "attraggono molti ciarlatani che stanno cercando di creare scambi o cose simili".

Più duro Munger, che hanno definito il tutto "un fenomeno di demenza. Coloro che entrano in questo settore sono semplicemente disgustosi".