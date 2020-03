A Washington è accaduto un rarissimo evento: un arcobaleno orizzontale

Un'immagine condivisa dalla fotografa amatoriale Cessna Kutz mostra un "arcobaleno orizzontale" sopra il lago Sammamish di Washington. Un raro fenomeno naturale molto difficile da osservare e che si verifica solo in determinate condizioni.

"Ho visto molti arcobaleni sul lago Sammamish, ma mai piatti", ha dichiarato Kutz a IFLScience in un'intervista. "Non sembrava quasi reale e onestamente queste foto sono appena modificate. Per me, è stato un piccolo promemoria per aggrapparsi alla speranza e all'amore anziché alla paura e al panico in questi tempi", scrive la donna in un post di Facebook.

Secondo Courtney Obergfell, una meteorologa del National Weather Service di Seattle, il fenomeno potrebbe essere quello che viene chiamato un arco orizzontale. "È un fenomeno ottico che è essenzialmente un alone di ghiaccio formato dalla rifrazione del Sole in cristalli di ghiaccio nell'atmosfera", aggiunge la donna. Il suo dipartimento non tiene traccia del fenomeno, ma ne riceve periodicamente delle fotografie.

Questo fenomeno si verifica solo quando il Sole è più alto di 58 gradi sopra l'orizzonte e la luce passa attraverso le nubi ad alta quota o attraverso la foschia contenente ghiaccio. Quando perfettamente allineati, i cristalli di ghiaccio agiscono come un prisma e rifrangono la luce in un modo che ricorda un arcobaleno, raggiungendo la sua massima intensità quando il Sole raggiunge un'altitudine di circa 68 gradi.

"Assistere a un fenomeno del genere in un periodo come questo è stato un bellissimo promemoria di speranza e positività" continua infine Kutz. "La natura ha un modo incredibile di parlarci se scegliamo di ascoltare".