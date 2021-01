WASP-107 b è un pianeta 'zucchero filato': grande come Giove, ma 10 volte più leggero

WASP-107 b è un esopianeta super-Nettuno distante da noi ben 200 anni luce e orbita attorno a una stella nana arancione (una delle stelle perfette per la vita). Il pianeta è considerato un "super-puff", ovvero quei corpi celesti con una massa solo poche volte più grande di quella della Terra ma un raggio più grande di quello di Nettuno.

Una nuova analisi, tuttavia, mostra che il pianeta è ancora più "super-puff" di quanto pensassero gli astronomi. Ciò significa, in poche e semplici parole, che il suo nucleo è molto meno massiccio di quanto calcolato inizialmente. L'esopianeta è un po' più piccolo di Giove, ma la sua massa è inferiore al 10% di quella di Giove, con una densità di appena 0,13 grammi per centimetro cubo.

La nuova ricerca, ha prima perfezionato la massa di WASP-107b utilizzando quattro anni di osservazioni effettuate dall'Osservatorio Keck, per poi eseguire un'analisi dettagliata della struttura del mondo. La scoperta ha lasciato il team senza parole: il nucleo solido dell'esopianeta non poteva essere più grande di circa 4,6 volte la massa della Terra; ciò significherebbe che più dell'85% della massa dell'esopianeta si trova nella sua atmosfera.

Il corpo celeste è grande come Giove, ma 10 volte più leggero (per questo motivo vengono chiamati anche "pianeti zucchero filato"). L'esopianeta potrebbe essersi formato lontano dalla sua stella, dove il gas nel disco all'inizio della formazione del sistema era molto freddo. Per questo motivo l'accumulo del gas è avvenuto rapidamente, creando il mondo che vediamo oggi. "Il pianeta è stato in seguito in grado di migrare nella sua posizione attuale, sia attraverso le interazioni con il disco o con altri pianeti nel sistema", ha dichiarato l'astronomo Eve Lee della McGill University, in Canada.

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista The Astronomical Journal.