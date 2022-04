POCO Watch e POCO Buds Pro Genshin Impact Edition ufficiali in Italia

Oltre alla pubblicazione della nostra recensione di POCO F4 GT, in cui trovate tutti i dettagli del caso relativamente allo smartphone appena annunciato, ci apprestiamo a illustrarvi anche il reveal di altri due prodotti del brand, ovvero POCO Watch e POCO Buds Pro Genshin Impact Edition.

Partendo dallo smartwatch, quest'ultimo presenta un display AMOLED da 1,6 pollici con risoluzione 320 x 360 pixel, nonché oltre 100 watch face personalizzabili. Le dimensioni del prodotto sono pari a 39,1 x 34,4 x 9.98mm, per un peso di 31 grammi (con cinturino). Le colorazioni disponibili sono Blue, Black e Ivory e non manca una batteria da 225mAh. La ricarica avviene magneticamente e l'autonomia stimata è pari a 14 giorni.

Ci sono poi l'impermeabilità fino a 5ATM e il supporto al Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy), così come sono presenti tutte le classiche funzionalità che ci si aspettano da un dispositivo di questo tipo. Per intenderci, non mancano monitoraggio SpO2, GPS standalone, monitoraggio della frequenza cardiaca 24 ore su 24 e oltre 100 modalità sportive. Quanto costa il prodotto? Il prezzo per l'Italia è fissato a 99,99 euro. La disponibilità, iniziata il 26 aprile 2022, è legata al portale ufficiale di POCO e Amazon. Attenzione al prezzo early bird fino alle ore 23:59 del 29 aprile 2022: 69,99 euro.

Mediante gli stessi canali sono adesso disponibili anche gli auricolari POCO Buds Pro Genshin Impact Edition, proposti a 69,99 euro. Chiaramente si tratta di un'edizione speciale legata al popolare videogioco action RPG di miHoYo, che strizza l'occhio ai fan del titolo. Il design è dunque a tema, mentre tra le principali caratteristiche troviamo autonomia stimata di 28 ore, Smart Noise Cancellation 35dB, Bluetooth 5.2 e driver dinamico da 9mm. Si fa riferimento a un prodotto molto specifico, dunque in questo caso, se siete interessati, potreste voler approfondire le peculiarità degli auricolari tramite il sito Web ufficiale di POCO.