watchOS 10.2 disponibile in Italia: quante novità per Apple Watch!

Parallelamente al lancio del nuovo iOS 17.2, nella serata di ieri Apple ha anche aggiornato il proprio sistema operativo per smartwatch, con la pubblicazione di watchOS 10.2. Le novità sono davvero tante e portano con se alcune nuove funzioni.

Di seguito, nella fattispecie, il changelog ufficiale di watchOS 10.2:

Visualizza automaticamente In Riproduzione quando ti avvicini a un HomePod (2ª generazione) o a un HomePod mini che sta riproducendo contenuti multimediali da Musica o Podcast (disponibile su Apple Watch Series 6 e modelli successivi e su Apple Watch Ultra).

Puoi abilitare la possibilità di scorrere per cambiare quadranti in Impostazioni.

Puoi abilitare la possibilità di confermare il termine degli allenamenti in Impostazioni.

Scegli se potenziare il volume della musica o delle voci dei trainer e delle trainer nella maggior parte degli allenamenti di Fitness+.

È stato risolto un problema che poteva impedire la visualizzazione su Apple Watch dei quadranti aggiunti nell’app Watch su iPhone.

Come sempre, il nostro consiglio è di effettuare l’aggiornamento nel minor tempo possibile anche per avere a disposizione gli ultimi fix di sicurezza che Apple è solita includere nei pacchetti, oltre che per godere delle feature. Il processo richiede pochi minuti e può essere completato solo con Apple Watch collegato alla rete elettrica, direttamente dall'app Watch per iPhone.