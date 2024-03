watchOS 10.4, tvOS 17.4, macOS 14.4 disponibili in Italia: le novità

A pochi giorni dal lancio di iOS 17.4, Apple ha aggiornato anche gli altri sistemi operativi del suo ecosistema. Nella serata di ieri infatti il colosso di Cupertino ha rilasciato watchOS 10.4, tvOS 17.4, macOS 14.4 ed i nuovi aggiornamenti per VisionOS e per HomePod.

Partendo da watchOS 10.4, ovvero l’aggiornamento per Apple Watch, viene implementato il supporto alle nuove emoji che sono state implementate anche su iOS 17.4, tra cui il fungo marrone commestibile, la fenice, la catena spezzata e quella con il personaggio che scuote la testa verticalmente ed orizzontalmente. Disponibile anche un’impostazione per disabilitare la funzione del Doppio Tocco su Apple Watch quando si utilizza Vision Pro ed una con il doppio tocco per mostrare la notifica. Risolto anche un bug segnalato dagli utenti, che avevano lamentato la presenza di “tocchi fantasma” sul display di Apple Watch Series 9 ed Ultra 2.

Apple ha anche pubblicato macOS Sonoma 14.4, che può essere scaricato gratuitamente su tutti i Mac e che a parte le nuove emoji aggiunge anche il supporto per le trascrizioni sull’app Podcast e nuove funzionalità nell’app Messaggi, oltre ad uno switch che permette di mostrare solo le icone dei siti web nella barra dei preferiti di Safari.

Per quanto concerne tvOS 17.4, invece, l’aggiornamento si sofferma principalmente sulla correzione di bug: non sono state implementate nuove funzionalità.