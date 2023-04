watchOS 10 in arrivo con tante novità: le ultime indiscrezioni sull'OS per Apple Watch

Nella newsletter settimanale Power On inviata agli iscritti, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman è tornato a fare il punto sui sistemi operativi che Apple dovrebbe presentare durante la WWDC 2023 di Giugno. Tra i protagonisti annunciati, oltre iOS 17, anche watchOS 10 che si preannuncia essere piuttosto importante.

Il sistema operativo viene descritto come “abbastanza ampio” e dovrebbe portare anche dei “cambiamenti notevoli” a livello d’interfaccia utente, ma Gurman non è sceso nei dettagli e non ha diffuso molte informazioni in merito.

Qualche rumor invece è emerso anche sulla nuova gamma di Apple Watch, per cui sono previste modifiche hardware modeste: evidentemente il colosso di Cupertino non ha in serbo grosse novità anche a causa dell’allontanamento del lancio del monitoraggio del diabete su Apple Watch, che sta incappando in qualche problema legato alle dimensioni del sensore.

Sempre a livello di sistemi operativi, dalla beta di macOS 13.4 per Mac sarebbe emerso che Apple aggiungerà il supporto ai nuovi Mac che probabilmente saranno lanciati a Maggio 2023: i rumor parlano di un nuovo Mac Pro con chip M2 Ultra e nuovi modelli di MacBook Air con M3.

Apple dovrebbe tenere il classico keynote di apertura della WWDC il prossimo 5 Maggio 2023, ma ancora non sono arrivati annunci ufficiali.