watchOS 10: la lista dei modelli di Apple Watch compatibili con l'OS

Tra i protagonisti del keynote Apple di apertura della WWDC c’è stato anche il nuovo watchOS 10, il sistema operativo per Apple Watch in arrivo in autunno con tante novità tra cui i widget, i nuovi quadranti e le app riprogettate.

Come avvenuto con gli iPhone compatibili con iOS 17, Apple poco dopo la fine della conferenza ha annunciato anche gli smartwatch che saranno aggiornati al nuovo software:

Apple Watch Ultra

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 5

Apple Watch Series 4

Apple Watch SE

Apple Watch SE 2

Sostanzialmente quindi il gigante americano ha seguito anche per watchOS 10 la stessa strategia di iOS 17, aggiornando i modelli rilasciati nell’arco degli ultimi cinque anni. Chiaramente, a questi si aggiungeranno i modelli di Apple Watch che il gigante americano dovrebbe presentare in autunno. Si parla di Apple Watch Series 9 e di un nuovo Apple Watch SE, mentre appare improbabile ipotizzare il lancio di una nuova variante di Apple Watch Ultra.

Apple ha pubblicato la prima beta per gli sviluppatori nella serata di ieri, mentre la fase pubblica prenderà il via il prossimo mese di Luglio. La pubblicazione è invece prevista in autunno, ma la data con ogni probabilità sarà annunciata solo nei prossimi mesi.