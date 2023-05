watchOS 10, la rivoluzione per Apple Watch passa dai widget: gli ultimi rumor

Secondo diversi insider, watchOS 10 sarà il più grande aggiornamento di sempre per il sistema operativo degli Apple Watch, portando con sé una serie di nuove feature tanto attese dagli utenti. Nelle scorse ore, il giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha spiegato quali saranno le novità di watchOS 10, che sembra dare un ruolo centrale ai widget.

Lo stesso Gurman, meno di una settimana fa, aveva preannunciato che watchOS 10 avrebbe portato grandi novità con sé, sopperendo, almeno in parte, alla mancanza di cambiamenti lato hardware sugli Apple Watch di Serie 9, che dovrebbero essere pressoché identici agli Apple Watch di Serie 8, a loro volta quasi uguali agli smartwatch di Serie 7 di Cupertino.

Nell'ultima edizione della sua newsletter Power On, il giornalista di Bloomberg ha spiegato che i widget diventeranno una "parte centrale" di watchOS 10. Gurman ha paragonato questi ultimi alla feature Glances, un'interfaccia di widget lanciata insieme al primissimo Apple Watch ma successivamente pensionata per un'UI più standard, simile a quella degli iPhone e app-based. Inoltre, pare anche che la nuova release di watchOS prenderà spunto dai widget introdotti su iPhone da iOS 14 due anni e mezzo fa.

Sempre Gurman spiega che la nuova interfaccia sarà simile al quadrante "Siri" di watchOS 4, di cui potete vedere un'immagine in calce, ma anche che questa UI non sarà separata dal resto del sistema operativo, bensì si sovrapporrà ad ogni altro quadrante scelto dall'utente. "È simile a uno stack di widget, una feature di iOS e iPadOS che permette agli utenti di impilare i widget e di scorrere velocemente tra di essi", ha aggiunto il giornalista.

Infine, l'insider ha concluso che "il piano è quello di permettere agli utenti di scorrere attraverso una serie di widget diversi, alcuni per il tracking delle attività, altri per il meteo, per la borsa, per gli appuntamenti e così via. In questo modo, gli utenti non dovranno lanciare ogni volta un'app diversa". Per questo stesso motivo, sembra che Apple rivedrà leggermente il funzionamento dei pulsanti di Apple Watch e Apple Watch Ultra, dedicando uno di questi all'apertura dell'UI dei widget.